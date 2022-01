Serie A 2021-2022, Genoa-Udinese: le probabili formazioni

22-01-2022 10:46

Il programma della 23ª giornata di Serie A si apre a Marassi con la delicata sfida salvezza tra Genoa e Udinese, in programma sabato alle ore 15.

Sulla panchina del Grifone debutterà Alexander Blessin, il tedesco prelevato dall’Ostende, quarto tecnico stagionale per il Genoa dopo Ballardini, Shevchenko e l’interregno di Konko.

Per il Genoa, penultimo della classe e vittorioso una sola volta in stagione, è obbligatorio tornare a conquistare i tre punti per dare fiato alle flebili speranze di riagganciare la zona salvezza, mentre l’Udinese di Cioffi, che ha ricevuto in settimana i tre punti a tavolino per la partita non giocata contro la Salernitana, vuole spezzare la serie di due sconfitte consecutive.

Blessin dovrebbe ripartire dalla difesa a quattro, nell’Udinese Success e Pussetto in ballottaggio per affiancare in attacco Beto.

Genoa-Udinese, le probabili formazioni.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Caicedo. All.: A. Blessin.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All.: G. Cioffi.

