Serie A 2021/2022, Hellas Verona-Cagliari: i convocati di Mazzarri

29-11-2021 15:32

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati in vista del turno infrasettimanale al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il Cagliari ha vinto solo una volta nella sua storia in trasferta contro il Verona in Serie A (0-2 nel gennaio 1972 con gol di Riva e con un’autorete): nelle altre 15 sfide ben nove vittorie venete e sei pareggi.

Ecco le scelte di Mazzarri:

Portieri – Aresti, D’Aniello, Radunovic.

Difensori – Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Zappa, Obert.

Centrocampisti – Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Pereiro, Strootman.

Attaccanti – Ceter, Joao Pedro, Keita, Baldé, Pavoletti,

