Serie A 2021-2022, Inter-Milan: le probabili formazioni

A San Siro è di nuovo tempo di derby. La stracittadina della Madonnina numero 230 della storia arriva appena tre mesi dopo quella del girone d’andata della Serie A 2021-2022 e proprio come la sfida del 12 novembre promette di orientare la corsa allo scudetto.

Di fronte alle ore 18 l’Inter capolista, dall’altra il Milan che insegue a -4 con una partita in più. Parti invertite quindi rispetto al match d’andata, al quale i rossoneri si presentarono con ben 7 punti di vantaggio.

Simone Inzaghi può scappare verso il Tricolore, Pioli non può perdere per non uscire troppo presto dalla lotta.

Milan senza l’infortunato Ibrahimovic, ma con Franck Kessié in campo da trequartista dopo le fatiche della Coppa d’Africa. Nell’Inter out il nuovo acquisto Gosens oltre a Correa e in campo la formazione titolare.

Inter-Milan, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

