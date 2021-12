Serie A 2021-2022, Inter-Spezia: le probabili formazioni

01-12-2021 08:56

Occasione d’oro per l’Inter per sorpassare il Milan, almeno per qualche ora. Oggi alle 18.30 i nerazzurri ospitano a San Siro lo Spezia dell’ex Thiago Motta per dare la caccia al terzo successo consecutivo, che permetterebbe di portarsi momentaneamente a +2 sui rossoneri e a -1 dal Napoli primo in classifica.

Inzaghi rilancia Dumfries al posto dell’infortunato Darmian, in difesa non recuperano De Vrij e Ranocchia. A centrocampo possibile turno di riposo per Barella in favore di Vidal, in attacco parte dalla panchina Dzeko.

Thiago Motta deve fare a meno di Leo Sena, ma recupera Verde, favorito su Strelec in attacco. Negli altri due ballottaggi Amian e Maggiore sono in vantaggio su Ferrer e Bastoni. Partono invece dalla panchina gli ex attaccanti nerazzurri Manaj e Salcedo.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.

