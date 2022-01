Serie A 2021/2022, Inter-Venezia: le formazioni ufficiali

22-01-2022 17:26

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, partita valida per la 23° giornata di Serie A TIM. L’Inter ha battuto nove volte il Venezia in casa in Serie A (2N, 1P); gli arancioneroverdi hanno perso più trasferte solamente contro la Juventus (10) nel massimo campionato – l’unico successo veneto in casa dei nerazzurri risale addirittura al 1943 (1-4).

Ecco le scelte di Inzaghi e Zanetti:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

VENEZIA (5-3-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Modolo, Ulmmann; Tessmann, Vacca, Cuisance; Okereke, Henry. All. Zanetti

