Serie A 2021-2022, Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

06-11-2021 09:06

Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, ma anche dal tonificante poker rifilato allo Zenit valso la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions League, la Juventus si rituffa sul campionato con l’obbligo di tornare a fare punti per riprendere la scalata verso i primi posti.

All’Allianz Stadium alle ore 18 arriva però un cliente scomodo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si presenta con tre punti in più rispetto ai rivali storici e un Dusan Vlahovic in gran forma dopo la tripletta allo Spezia e tutt’altro che condizionato dai rumors di mercato che lo danno nel mirino proprio della Juventus.

Allegri dovrebbe confermare la formazione vista in Champions, con Chiesa , Dybala e Morata in campo dall’inizio, dall’altra parte ballottaggi tra Odriozola e Venuti in difesa e tra Callejon e Sottil in attacco.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All.: M. Allegri.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: V. Italiano.

OMNISPORT