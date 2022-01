Serie A 2021/2022, Juventus-Napoli: le probabili formazioni

05-01-2022 16:13

Juventus-Napoli all’Allianz Stadium sarà il vero e proprio big match della 20° giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 21.00. Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre).

Max Allegri che ha recuperato Dybala e dunque sarà regolarmente in campo assieme a Morata e Bernardeschi a formare il tridente offensivo. Bentancur con Locatelli e Rabiot saranno la cerniera di centrocampo. Ancora assente Danilo, così come Bonucci e Chiellini, toccherà a de Ligt e Rugani sostituirli.

Anche il Napoli con molte assenza, prima tra tutte quella di Osimhen e Mario Rui oltre a Spalletti. Ospina in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam sarà la linea di difesa. In attacco Lorenzo Insigne giocherà l’ultima partita contro la Juve della sua carriera, di fianco a Politano e Zielinski a supportare l’unica punta Ciro Mertens.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

