Serie A 2021-2022, Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

22-01-2022 11:16

Sfida di alta classifica e che promette spettacolo all’Olimpico dove nel Saturday Night della 23a giornata si affronteranno Lazio ed Atalanta.

Per la squadra di Sarri si tratta forse dell’ultima chiamata per rientare nella corsa alla zona Champions League, visti i 7 punti di distacco dalla stessa Atalanta che ha anche una partita in meno, ma la Dea non può permettersi passi falsi vista la rimonta della Juventus.

Problemi di formazione per Gasperini, a causa del focolaio di Coronavirus che ha messo in discussione la disputa del match, e delle assenze di Gosens, Ilicic e Zapata: in attacco c’è Piccoli, alla probabile ultima partita con l’Atalanta prima di partire in prestito direzione Genoa.

Sarri, tuttavia, non sta meglio: Lazio priva di Cataldi squalificato e di Acerbi e Pedro infortunati.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Pezzella; Miranchuk, Piccoli, Zappacosta. All.: G. Gasperini.

