Serie A 2021/2022, Lazio-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

21-05-2022 20:00

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Hellas Verona, sfida valida per l’ultima giornata di Serie A TIM. Dopo il successo per 4-1 nella gara d’andata, il Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1984/85.

Ecco le scelte di Sarri e Tudor:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Berardi; Sutalo, Ceccherini, Coppola; Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

OMNISPORT