Serie A 2021-2022: Milan-Sampdoria, probabili formazioni

13-02-2022 10:15

Milan e Sampdoria in campo alle 12.30 per la partita valida per la 25esima giornata di Serie A: i rossoneri vogliono i tre punti per balzare in testa alla classifica, e ritrovano Tomori dal primo minuto. In avanti Pioli confermerà Giroud, mentre non ci sarà Theo Hernandez, squalificato.

Giampaolo dovrà fare suo malgrado a meno di Gabbiadini per il resto della stagione: in attacco Quagliarella dovrebbe giocare al fianco di Caputo, con Sensi alle loro spalle.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

