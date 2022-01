Serie A 2021-2022, Milan-Spezia: le formazioni ufficiali

17-01-2022 18:33

Incassato l'”assist” dell’Atalanta, che ha fermato l’Inter nel posticipo domenicale della 22a giornata, il Milan va in campo contro lo Spezia per completare il sorpasso sui cugini e tornare in testa alla classifica, a due settimane dal derby, pur con una partita in più.

Contro la formazione di Thiago Motta Pioli ripresenta dall’inizio Ibrahimovic, dopo il turno di riposo in Coppa Italia contro il Genoa: lo svedese insegue il gol a San Siro che manca da quattro mesi.

Nello Spezia conferma per Bastoni a centrocampo, al centro del tridente c’è Manaj.

MIlan-Spezia, le formazioni ufficiali.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.

Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Bastoni, Kiwior, Maggiore, Gyasi, Verde, Manaj. All.: Thiago Motta.

