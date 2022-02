Serie A 2021-2022, Milan-Udinese: le probabili formazioni

25-02-2022 08:29

La 27ª giornata di Serie A si apre già alle 18.45 del venerdì, inedito orario del primo anticipo che vedrà la capolista Milan ospitare l’Udinese.

Sei giorni dopo il non esaltante pareggio di Salerno, i cui effetti sono stati “anestetizzati” dai passi falsi di Inter e Napoli, la squadra di Pioli punta a tornare al successo anche per mettere pressione alla stessa Inter, che scenderà in campo in serata a Genova, a tre giorni da un nuovo derby, valevole come semifinale di andata di Coppa Italia.

Milan ancora privo di Ibrahimovic, ma anche di Bennacer squalificato. Torna titolare Kessie dopo tre panchine consecutive, a guidare l’attacco sarà ancora Giroud.

Dall’altra parte l’Udinese non può sbagliare perché la zona retrocessione è distante solo tre punti, anche se la squadra di Cioffi deve recuperare due partite: il tecnico bianconero schiera Pereyra con due punte tra le quali l’ex Deulofeu.

Milan-Udinese, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: G. Cioffi.

