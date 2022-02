Serie A 2021/2022, Napoli-Inter: i convocati di Spalletti

12-02-2022 11:00

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati per la gara del Maradona contro l’Inter, sfida per il primo posto in Serie A. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 5P): 4-1 nel maggio 2019 sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

Ecco le scelte di Spalletti:

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.

OMNISPORT