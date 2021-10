Serie A 2021-2022: Napoli-Torino, le probabili formazioni

16-10-2021 13:43

Dopo la pausa, il Napoli cercherà di riprendere da dove aveva lasciato, ovvero vincendo. È questo l’obiettivo della banda di Spalletti che, contro il Torino domani alle 18, farà di tutto per centrare l’ottavo successo in altrettanti incontri di campionato.

Per riuscire nell’impresa, il tecnico ex Inter dovrebbe preferire Meret a Ospina in porta e schierare titolare Politano al posto dell’appena rientrato Lozano.

Il Torino invece, vittorioso l’ultima volta il 17 settembre scorso, cercherà di mettere i bastoni fra le ruote ai padroni di casa affidandosi al rientrante Belotti e alla qualità di Linetty alle sue spalle: Quest’ultimo dovrebbe vincere senza troppi problemi il ballottaggio con Pobega, non al meglio per un problema muscolare alla coscia.

Napoli-Torino, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric.

