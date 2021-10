Serie A 2021/2022, Roma-Empoli: le formazioni ufficiali

José Mourinho e Aurelio Andreazzoli hanno appena diramato le formazioni ufficiali di Roma-Empoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A TIM. La Roma non perde contro l’Empoli in Serie A dal febbraio 2007 (0-1 al Castellani): da allora sette successi giallorossi e tre pareggi in 10 sfide totali.

Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Henderson, Bandinelli; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

