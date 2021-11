Serie A 2021-2022, Roma-Torino: le probabili formazioni

28-11-2021 10:20

La Roma, reduce dalla goleada di Conference League contro lo Zorya, ospita il Torino per il match delle 18 della quattordicesima giornata di Serie A.

In mezzo al campo è emergenza per Mourinhio, poiché Veretout è squalificato, inoltre Cristante e Villar sono ancora positivi al Covid, così viene arretrato e dovrebbe essere dato spazio a Darboe anziché a Vina. In avanti Abraham e Zaniolo.

Juric dovrebbe schierare a centrocampo Singo a destra e Vojvoda, preferendolo ad Aina, a sinistra, mentre Linetty è in leggero vantaggio su Praet per affiancare Brekalo alle spalle di Belotti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Darboe, El Shaarawy; Mkhitaryan; Abraham, Zaniolo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti.

