Serie A 2021-2022: Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Dopo aver ottenuto un importantissimo successo esterno a Verona, la Salernitana andrà a caccia di altri punti salvezza sfidando la Lazio all’Arechi.

Scelte obbligate per Colantuono che, per l’occasione, non potrà contare su ben 11 uomini: Strandberg, Bogdan, Gyomber e Gagliolo, Jaroszynski, i due Coulibaly, Capezzi, Simy e Ribery saranno infatti tutti out.

Situazione leggermente migliore in casa biancoceleste dove, complice l’assenza di Acerbi, sono due i ballottaggi: in difesa a contendersi una maglia al fianco di Luiz Felipe saranno Hysai (in questo caso spostato al centro) e Patric, mentre davanti Zaccagni e Anderson sono in lotta per il posto rimanente nella linea a tre composta dagli intoccabili Pedro e Immobile.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Ranieri; Zortea, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri; Gondo, Djuric. Allenatore: Colantuono.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

