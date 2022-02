Serie A 2021/2022, Sampdoria-Sassuolo: i convocati di Dionisi

05-02-2022 19:14

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Sampdoria a Marassi. La sfida tra Sampdoria e Sassuolo è quella che ha visto in percentuale più pareggi per 0-0 a partire dagli anni 2000 in Serie A, considerando tutte le formazioni che si sono affrontate in più di 15 occasioni nel periodo; infatti, il 29% dei loro precedenti sono terminati con questo punteggio (5 su 17) – tra cui la gara d’andata.

Ecco le scelte dell’allenatore neroverde:

Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo.

Difensori: 5 Kaan Ayhan, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 44 Ruan Tressoldi, 77 Giorgos Kyriakopoulos.

Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore, 97 Matheus Henrique.

Attaccanti: 7 Brian Oddei, 11 Riccardo Ciervo, 15 Emil Ceide, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 91 Gianluca Scamacca, 92 Gregoire Defrel.

OMNISPORT