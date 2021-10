Serie A 2021/2022, Sampdoria-Spezia: i convocati di Thiago Motta

22-10-2021 16:20

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha appena diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di questa sera contro la Sampdoria, in un derby ligura davvero importante per entrambe le squadre. Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro la Sampdoria nello scorso campionato: gli aquilotti contano più partite senza sconfitte in Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N).

Ecco le scelte di Motta:

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Bastoni, Bertola, Hristov, Nikolaou, Salva Ferrer.

Centrocampisti: Deloriè, Kovalenko, Maggiore.

Attaccanti: Antiste, Gyasi, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde.

