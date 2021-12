Serie A 2021/2022, Sampdoria-Venezia: le formazioni ufficiali

19-12-2021 17:14

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Venezia, partita valida per la 18° giornata di Serie A. Il Venezia non batte la Sampdoria in Serie A dal dicembre 1962 (unica gara dagli anni ’50 in avanti giocata a dicembre nel massimo campionato tra le due squadre): il 2-0 per i veneti fu firmato dalle reti di Stivanello e Raffin. Da allora due vittorie blucerchiate e un pareggio.

Ecco le scelte di D’Aversa e Paolo Zanetti:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Johnsen, Kiyine. All. Zanetti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa

