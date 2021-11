Serie A 2021-2022, Sampdoria-Verona: le formazioni ufficiali

27-11-2021 14:29

Dopo aver piegato l’Empoli davanti al pubblico del Bentegodi, il Verona di Tudor si presenta alla trasferta di Marassi con la chiara volontà di confermare la propria presenza nella parte sinistra della classifica di Serie A.

Per la sfida con la Sampdoria, il tecnico croato si affida alla vena realizzativa di Simeone, supportato tra le linee da Barak e Caprari. In mediana operazioni nelle mani di Veloso e Tameze (con Ilic che preme) e con Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali. In difesa solito pacchetto a tre con Dawidowicz, Günter e Casale a protezione di Montipò. Out Hongla per Covid e Kalinic.

Sul fronte opposto risponde la Sampdoria di D’Aversa sulle note del 4-4-2: in attacco ci saranno Quagliarella e Caputo. In mediana Thorsby affiancherà Ekdal, mentre sui binari esterni piovono conferme per Candreva e Verre. Tra i pali gioca Audero, schermato da Yoshida e Colley. I terzini saranno Bereszynski e Augello.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

