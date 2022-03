Serie A 2021-2022, Sassuolo-Spezia: le probabili formazioni

18-03-2022 08:11

La giornata numero 30 di Serie A si apre con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spezia. I padroni di casa cercano i tre punti dopo il 2-2 di Salerno, mentre i liguri vogliono dare continuità al successo casalingo contro il Cagliari.

Nell’attacco neroverde non ci sarà lo squalificato Raspadori, occasione per Defrel dall’inizio con Berardi e Traorè alle spalle di Scamacca; alternativa al francese rimane Matheus Henrique per mister Dionisi che comporterebbe il passaggio al 4-3-3. Sempre fuori causa Djuricic e Toljan.

Nei bianconeri può tornare titolare Manaj al centro dell’attacco con ai suoi lati Gyasi e Verde, convocabili Colley e Nzola ristabiliti dalle rispettive noie muscolari. Agudelo in rampa di lancio.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M.Lopez; Berardi, Defrel, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta.

