Serie A 2021/2022, Sasuolo-Napoli: i convocati di Spalletti

30-11-2021 17:43

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Il Napoli ha subito almeno due gol in entrambe le sfide contro il Sassuolo nella scorsa stagione (cinque in totale), tante volte quante nei precedenti 14 match contro i neroverdi nel massimo campionato.

Ecco le scelte di Spalletti:

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

