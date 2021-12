Serie A 2021-2022, Spezia-Empoli: le probabili formazioni

19-12-2021 09:50

Spezia ed Empoli si affrontano alle ore 15 nella penultima giornata del girone d’andata in un match potenzialmente fondamentale per il prosieguo della stagione dei liguri.

Dopo le sconfitte delle ultime tre, Salernitana, Genoa e Cagliari, che sono già scese in campo, la squadra di Thiago Motta ha infatti l’occasione per incrementare il vantaggio portandosi a +5 sulla zona retrocessione.

Gli Aquilotti sono però alle prese con un momento difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Lecce.

Tutt’altra la situazione dell’Empoli, che veleggia a metà classifica con 26 punti, ma deciso a strappare un risultato positivo per archiviare con largo anticipo la pratica salvezza.

Tanti assenti nello Spezia, dove Manaj insidia Nzola in attacco. Nei toscani in avanti conferma per il duo Cutrone-Pinamonti.

Spezia-Empoli, le probabili formazioni.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Antiste, Manaj. All.: Thiago Motta.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All.: A. Andreazzoli.

OMNISPORT