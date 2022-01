Serie A 2021/2022, Spezia-Hellas Verona: le probabili formazioni

05-01-2022 13:14

Spezia ed Hellas Verona si sfideranno al Picco domani alle ore 14.30. Il Verona ha vinto due delle tre gare di Serie A contro lo Spezia (1N) e ha tenuto la porta inviolata in entrambi i successi.

Spezia che, a cinque punti dalla zona retrocessione, deve sfruttare la chance in casa. Per farlo si affiderà ad Agudelo-Antiste coppa d’attacco con un centrocampo a cinque formato da Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni e Reca. Colley, Hristov, Kovalenko, Manaj, Nzola, Sala, Sena, Strelec, Verde indisponibili. Nel Verona inamovibile Simeone in attacco con Lasagna suo partner. Caprari sulla trequarti. Montipò in porta e una linea a tre dietro composta da Casale, Ceccherini e Sutalo.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Antiste.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone.

OMNISPORT