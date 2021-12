Serie A 2021-2022, Torino-Empoli: le probabili formazioni

02-12-2021 08:54

Dopo le 8 partite che si sono disputate tra martedì e mercoledì, spazio agli ultimi due posticipi di questa 15ª giornata di Serie A: alle 18.30 scenderanno in campo Torino ed Empoli, mentre alle 20.45 chiuderà il programma la sfida tra Lazio e Udinese.

Tra le fila dei padroni di casa sarà naturalmente confermato in porta Milinkovic-Savic, pronto per dirigere il terzetto difensivo composto da Zima, Bremer e Buongiorno. A centrocampo Vojvoda e Aina sulle fasce con Lukic e Pobega che dovrebbero agire in posizione centrale. Orfano di Andrea Belotti, il tecnico granata Juric, dovrebbe affidarsi ancora una volta a Sanabria.

Andreazzoli conferma gran parte dell’11 capace di battere la Fiorentina nell’uòltimo turno. Dinanzi a Vicario spazio per Stojanovic, Romagnoli, Tonelli e Parisi, solo panchina dunque per Marchizza. A centrocampo Ricci, in cabina di regia, dovrebbe essere coadiuvato da Haas e Bandinelli. Sulla trequarti, dopo lo splendido impatto avuto nell’ultimo turno, potrebbe avere una chance da titolare Bajrami.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO 3-4-2-1 : Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

EMPOLI 4-3-1-2 : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

