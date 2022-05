Serie A 2021-2022, Torino-Roma: le probabili formazioni

20-05-2022 08:51

L’ultima giornata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Torino e Roma. I granata vogliono chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi, mentre la Roma deve blindare la qualificazione all’Europa League.

Nel Torino non ci saranno gli infortunati Singo e Bremer, spazio a Buongiorno al centro del terzetto di difesa mentre sulla fascia destra potrebbe essere confermato Aina con dal lato opposto schierato Ansaldi. Ultima partita di Belotti in maglia granata?

La Roma è alle prese con il dubbio Zaniolo che ha riportato un lieve affaticamento, invece sono ai box Smalling e Mkhitaryan. Mister Mourinho si affiderà a Kumbulla in difesa dal 1′, poi chance per Shomurodov in avanti con Abraham sostenuti da Pellegrini. Karsdorp si dal primo minuto, Cristante no.

PROBABAILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Niles, Veretout, Oliveira, Spinazzola; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

