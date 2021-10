Serie A 2021-2022: Udinese-Bologna, le probabili formazioni

16-10-2021 12:42

Sono solo tre punti a dividere in classifica Udinese e Bologna, squadre entrambe alla ricerca di un successo per non finire nelle zone pericolose della classifica.

Il Bologna arriva dalla bella vittoria ottenuta in casa contro la Lazio che ha rialzato il morale di tutta la truppa di Mihajlovic il quale, in Friuli, potrà contare su Arnautovic (smaltito il fastidio al flessore) e dovrà scegliere tra Vignato e Dominguez a centrocampo.

Più problemi invece per la banda di Gotti visto il solo punto racimolato nelle ultime quattro uscite, per rialzare la testa il tecnico bianconero punterà su Deulofeu in attacco (recuperato assieme a Pussetto) e sul duo Walace e Pereyra sulla fascia mediana.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Gotti.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

