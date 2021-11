Serie A 2021-2022, Udinese-Sassuolo: le probabili formazioni

06-11-2021 10:54

Udinese e Sassuolo si sfidano alla Dacia Arena domenica alle ore 15.00. L’Udinese ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Sassuolo in Serie A (1N), registrando quattro clean sheet nel periodo – l’ultima squadra contro la quale i friulani hanno mantenuto la porta inviolata in cinque match di fila nel torneo è stata il Verona nel febbraio 2020.

Friulani 14° non vincono da una vita in Serie A (ultima vittoria il 12 settembre con lo Spezia). Neroverdi che non sono messi molto meglio, ma sono avanti di 3 punti in campionato (14 contro 11) in ripresa nell’ultimo periodo dopo un inizio pessimo.

Bianconeri con Deulofeu, Beto in avanti vista l’indisponibilità di Pussetto. Silvestri in porrta, Gotti si affiderà ai suoi uomini migliori come Stryger e Pereyra. Il Sassuolo si presenterà con Scamacca unica punta supportato dal trio Raspadori, Berardi, Traore. Frattesi di nuovo in mediana e in gran forma.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger; Deulofeu, Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Perez, Zeegelaar, Udogie, Jajalo, Arslan, Soppy, Samardzic, Forestieri, Success. Indisponibili: Pussetto.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Harroui, Henrique, Boga, Oddei, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic.

