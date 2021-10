Serie A 2021/2022, Venezia-Fiorentina: i convocati di Vincenzo Italiano

17-10-2021 18:40

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Venezia, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A TIM. L’ultimo confronto tra Venezia e Fiorentina in Serie A risale al febbraio 2002, 2-0 per i veneti – mai nei 24 precedenti tra le due squadre nella competizione, i Viola sono rimasti a secco di gol per due sfide consecutive.

Ecco le scelte di Italiano:

Portieri: Fogli, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Quarta, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Vlahovic.

