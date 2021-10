Serie A 2021-2022: Venezia-Salernitana, le probabili formazioni

25-10-2021 20:10

Secondo derby ligure in quattro giorni per lo Spezia, che dopo la sconfitta di venerdì contro la Sampdoria torna al “Picco” per la delicatissima partita contro il Genoa di martedì 26 ottobre alle 18.30.

Di fronte saranno infatti gli Aquilotti, quartultimi con sette punti, e il Grifone, penultimo a quota sei insieme al Cagliari.

Per il grande ex Thiago Motta e per Davide Ballardini è vietato sbagliare per non mettere a rischio le rispettive panchine.

Ancora tanti gli assenti su ambo i fronti: lo Spezia dovrebbe ripresentare tra i titolari Verde e Nzola, mentre il tecnico rossoblù sembra voler optare per un assetto più spregiudicato con due centravanti, Caicedo affiancato ad un Mattia Destro in gran forma e curiosamente molto vicino la scorsa estate al trasferimento proprio allo Spezia in uno scambio con Nzola poi saltato.

Spezia-Genoa, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Salcedo, Gyasi; Nzola. All.: V. Italiano.

Genoa (4-4-2): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Criscito, Biraschi; Kallon, Rovella, Galdames, Sturaro; Destro, Caicedo. All.: D. Ballardini.

OMNISPORT