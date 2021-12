Serie A 2021-2022, Verona-Atalanta: le probabili formazioni

12-12-2021 08:38

Promette spettacolo il match delle ore 15 al “Bentegodi” tra Hellas Verona e Atalanta, valido per la 17ª giornata di Serie A.

Di fronte saranno infatti il quinto miglior attacco del campionato, quello dei bergamaschi, con 35 gol segnati, e il sesto, quello dei veneti, che hanno già realizzato 32 reti, le stesse della Lazio.

Privo di preoccupazioni di classifica dall’altro dei propri 23 punti i gialloblù di Igor Tudor proveranno a fermare la marcia della Dea, che viene da sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare di campionato e da una striscia aperta di cinque successi di fila in Serie A, seppur reduce dalla delusione dell’eliminazione dalla Champions League.

Verona in emergenza in difesa per le assenze di Dawidowicz e Gunter, nell’Atalanta fiducia a Ilicic per sostituire lo squalificato Malinovskyi. Davanti solito ballottaggio Zapata-Muriel.

Verona-Atalanta. le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Mahele; Ilicic, Pasalic; Zapata. All.: G. Gasperini.

