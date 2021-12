Serie A 2021-2022, Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

22-12-2021 09:51

Ultimo turno di campionato per questo 2021 anche per Verona e Fiorentina che si scontrano oggi alle 18.30 al Bentegodi. Gli scaligeri vogliono un pronto riscatto dopo le ultime due sconfitte di fila, i gigliati vanno a caccia della quarta vittoria nelle ultime cinque giornate.

Il tecnico del Verona Tudor è in emergenza, in particolar modo in difesa. Sono infatti out gli squalificati Ceccherini e Magnani oltre agli infortunati Dawidowicz e Gunter, anche se quest’ultimo proverà a recuperare in extremis (altrimenti pronto Veloso da centrale con Sutalo e Casale). In attacco alle spalle di Simeone pronti Caprari e uno tra Bessa e Lasagna.

Italiano invece deve fare i conti con lo squalificato Biraghi. Per questo a sinistra ci sarà Terzic con Venuti che può far riposare Odriozola dall’altra parte. Duello tra Duncan e Maleh in mediana, ancora dalla panchina Castrovilli. Saponara può tornare nel tridente con Gonzalez e Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Veloso, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venut, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

