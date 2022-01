Serie A 2021-2022, Verona-Salernitana: le probabili formazioni

09-01-2022 10:03

Al termine di un vigilia a dir poco tormentata, la decisione definita è arrivata al termine di una lunga vigilia a dir poco tormentata: Verona-Salernitana si giocherà regolarmente e senza ulteriori rinvii, nella serata di domenica alle 20.45.

Di fronte saranno due squadre in piena emergenza a causa delle tante positività al Coronavirus, ma in possesso del numero minimo di giocatori per scendere in campo.

Dieci le assenze per Tudor, che potrà comunque schierare una formazione competitiva con il debutto immediato del neoacquisto Depaoli.

Dall’altra parte la Salernitana, che torna in campo dopo i due rinvii contro Udinese e Venezia, è partita per il Veneto solo nella mattinata di domenica dopo l’effettuazione di un altro giro di tamponi.

Debutto per la gestione di Danilo Iervolino dopo il passaggio di proprietà definito il 31 dicembre.

Verona-Salernitana, le probabili formazioni.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Veseli; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All.: S. Colantuono.

OMNISPORT