Serie A 2021/2022, Genoa-Spezia: le formazioni ufficiali

09-01-2022 17:42

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Spezia, gara valida per la 21° giornata di Serie A TIM. Il Genoa ha perso solo uno degli ultimi sette Derby contro squadre liguri in Serie A (3V, 3N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quello più recente, il primo con Andriy Shevchenko in panchina (1-3 contro la Sampdoria a dicembre).

Ecco le scelte di Shevchenko (debolmente positivo al Covid e quindi non in panchina) e Thiago Motta:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vásquez; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares; Ekuban, Destro.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde.

