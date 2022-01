Serie A 202172022, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

23-01-2022 14:14

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo, partita valida per la 23° giornata di Serie A TIM. Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro il Sassuolo in Serie A (6V, 4N), vincendo le due pi recenti – i granata non hanno mai registrato tre successi di fila contro i neroverdi nel torneo.

Ecco le scelte di Juric e Dionisi:

TORINO – Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

SASSUOLO – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori

OMNISPORT