Serie A 2022/2023, Atalanta-Lazio: i convocati di Sarri

23-10-2022 13:37

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta del Gewiss Stadium di oggi pomeriggio alle 18.00 contro l’Atalanta di Gasperini. La Lazio è la squadra che ha segnato più reti contro l’Atalanta nella gestione Gasperini in Serie A: 22 gol biancocelesti in 12 sfide.

Queste le scelte di Sarri:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.