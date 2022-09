Serie A 2022-2023, Bologna-Salernitana: le probabili formazioni

01-09-2022 08:22

Si chiude con ilmatch del Dall’Ara in programma alle ore 20.45 la quarta giornata di Serie A. Il Bologna di SInisa Mihajlovic trova la Salernitana di Nicola. Felsinei che non sono partiti bene in questo campionato, mentre i campani sembrano essere già in ottima forma.

Mihajlovic ha convocato i nuovi arrivati Moro e Zirkzee, ma entrambi, se giocheranno, lo faranno a partita in corso. Difesa a tre confermata con l’innesto di Lucumi; torna Soriano titolare in mezzo al campo mentre Barrow è sfavorito rispetto ad Orsolini, come spalla di Arnautovic.

Nicola rinuncia a Ribery per infortunio, spazio quindi ancora a Dia che molto bene ha fatto contro la Sampdoria, per far coppia con Bonazzoli in avanti nel 3-5-2 disegnato per il Dall’Ara.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. All.Mihajlovic

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola