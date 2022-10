Serie A 2022-2023, Empoli-Milan: le probabili formazioni

01-10-2022 09:48

L’intenso sabato della Serie A si chiuderà a Empoli, dove alle 20.45 il Milan cercherà riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli prima della sosta costata la testa della classifica.

A tre giorni dalla sfida di Champions League contro il Chelsea Stefano Pioli cerca risposte nonostante l’emergenza infortuni: i campioni d’Italia saranno infatti privi di Theo Hernandez e di Maignan, quest’ultimo infortunatosi in nazionale, oltre che di Florenzi e Origi. Debutto stagionale per Ballo-Tourè, in porta c’è Tatarusanu.

Fari su De Ketelaere, ancora a caccia del primo gol in Serie A e con la maglia del Milan: in attacco torna Leao dalla squalifica, straordinari per Giroud.

Dall’altra parte l’Empoli, che prima della sosta ha ottenuto la prima vittoria in campionato sul campo del Bologna, sarà in emergenza in difesa: oltre a Tonelli fuori anche Ismajli, spazio per l’ex Juventus De Winter. In attacco l’ex Inter Satriano preferito a Destro.

Empoli-Milan, le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All.: P. Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.