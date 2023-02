Serie A 2022-2023, Hellas Verona-Lazio: le formazioni ufficiali.

Zaffaroni punta sulla forma di Lazovic, sull'entusiasmo di Ngonge e sulle volate di Lasagna: tra i biancocelesti Felipe Anderson siede in panchina, Pedro affianca Immobile e l'ex Zaccagni.

06-02-2023 18:10

Tutto pronto al Bentegodi per il primo dei due posticipi odierni: il Verona, che nella gestione Zaffaroni ha perso solo contro l’Inter, prova a mettersi in scia allo Spezia che ieri è caduto per la terza partita di fila, mentre la Lazio può issarsi in terza piazza, sorpassando i cugini giallorossi.

Tra gli scaligeri debutta dal 1′ il neo-acquisto Ngonge, che alimenterà le volate di Lasagna assieme al cecchino Lazovic: Sarri rilancia Hysaj in difesa, con Pedro che prende il posto di Felipe Anderson nel terzetto offensivo che ha protagonisti Immobile e Zaccagni, grande ex della partita.

Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana. Allenatore: Zaffaroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hyasj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Gila, Romero, Basic. Allenatore: Sarri.

Fischio d’inizio alle 18,30: dirige il Sig. Ayroldi di Molfetta.