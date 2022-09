Serie A 2022-2023: Inter-Milan, le probabili formazioni

03-09-2022 08:50

In Serie A è già tempo di derby . La prima delle tre stracittadine previste dal calendario 2022-’23 è quella di Milano, che ripropone alle ore 18 la sfida-scudetto della scorsa stagione.

Milan e Inter, che saranno di fronte anche a gennaio per la Supercoppa Italiana, sono quindi pronte per una gara che non emetterà verdetti definitivi all’alba del campionato, ma che dirà qualcosa di più sullo stato di forma delle due squadre, alle prese con momenti contrastanti: nerazzurri avanti di un punto sui campioni d’Italia, che sono però ancora imbattuti.

Florenzi e Lukaku, oltre ad Ibrahimovic, sono gli assenti più illustri: Inzaghi punta su Dzeko in coppia con Lautaro e Correa in panchina, schierando per il resto la formazione titolare. In campo i migliori anche nel Milan con De Ketelaere alla seconda da titolare e il ritorno dall’inizio di Calabria e Kalulu.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.