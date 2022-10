Serie A 2022-2023, Inter-Salernitana: le probabili formazioni

16-10-2022 08:45

Secondo lunch match stagionale per l’Inter, a cui spetta il compito di aprire la ricca domenica della 10a giornata di Serie A. Tre settimane dopo il ko di Udine la squadra di Inzaghi riceve la Salernitana ed è chiamata a confermare i segnali lanciati negli ultimi 15 giorni in cui, tra campionato e Champions, i nerazzurri hanno conquistato tre vittorie consecutive, contro il Sassuolo e due volte contro il Barcellona, successi questi ultimi che hanno spianato la strada verso la qualificazione agli ottavi di Champions.

Di contro, la formazione di Nicola cercherà di dare continuità al successo in extremis sul Verona che ha spezzato la serie di cinque gare senza vittorie.

Nell’Inter ancora out Brozovic e Lukaku, conferma in porta per Onana e per Calhanoglu regista, preferito ad Asllani. In difesa si rivede Acerbi con possibile turno di riposo per Bastoni.

Salernitana in emergenza a centrocampo: assenti lo squalificato Radovanovic e l’infortunato Maggiore, in regia va Kastanos. In difesa torna Bronn, confermatissima davanti la coppia Piatek-Dia.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All.: D. Nicola.