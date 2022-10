Serie A 2022-2023, Inter-Sampdoria: le formazioni ufficiali

29-10-2022 20:11

Tutto come previsto nella formazione nerazzurra, col rientro di De Vrij in qualità di regista difensivo e con Dumfries e Dimarco pronti a scattare sui binari della mediana: Lukaku siede in panchina accanto a Correa, cui è preferito Dzeko come compagno di Lautaro; se i milanesi cercano il quarto successo di fila in campionato dopo quelli contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina, la Sampdoria chiede al grande ex Stankovic il secondo colpaccio esterno dopo quello dello Zini. Tra i blucerchiati Amione e Yepes vincono i ballottaggi, in panchina ci sono il recuperato Murillo e Rincon.

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

SAMPDORIA (3-5-2) – Audero; Ferrari, Colley, Amione; Bereszynski, Yepes, Villar, Djuricic, Leris; Caputo, Gabbiadini. All.: Stankovic.