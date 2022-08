Serie A 2022-2023, Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni

15-08-2022 08:49

Tutto pronto per la “prima” della Juventus. I bianconeri ospitano, all’Allianz Stadium (20:45), il Sassuolo. Allegri ha diversi problemi. Ben sei gli assenti tra infortuni e squalifiche in casa bianconera (Pogba, Chiesa, Szczesny, Kaio Jorge, Rabiot e Kean). In attacco, riflettori puntati su Di Maria.

Nel Sassuolo, Dionisi punterà sulla voglia di presentarsi al meglio di Pinamonti, appena acquistato dall’Inter. Attenzione anche a Berardi, al centro di tante polemiche e finalmente pronto a pensare solo al campo.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (4-4-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Kostic; Di Maria; Vlahovic.. All. Allegri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi