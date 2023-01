Serie A 2022-2023, Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

La lanciatissima squadra di Sarri recupera Immobile per la panchina, Italiano ritrova Dodo dopo la squalifica

29-01-2023 08:56

Il 4-0 al Milan ha regalato alla Lazio una serata meravigliosa, ma Maurizio Sarri predica prudenza visto che oggi alle 18, sempre all’Olimpico, arriva la Fiorentina. La buona notizia, in casa biancoceleste, è il recupero per la panchina di Ciro Immobile, che potrebbe avere qualche minuto a disposizione. Si è fermato, invece, Radu. Italiano recupera Dodo dopo la squalifica e mette Jovic di nuovo in panchina.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Kouame. All.: Italiano.