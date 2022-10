Serie A 2022-2023, Lazio-Udinese: le probabili formazioni

16-10-2022 09:46

Attesi equilibrio e reti all’Olimpico, dove si scontrano Lazio e Udinese, due delle protagoniste più inattese di questo scorcio di Seria A, assieme alla capolista Atalanta.

Sarri, che tra le mura amiche ha sempre vinto eccezion fatta per il kappaò contro il Napoli, ripropone Romagnoli in difesa e Milinkovic-Savic a centrocampo, con Immobile che sarà affiancato nel tridente da Felipe Anderson e Zaccagni.

Le Zebrette, che sono state sconfitte solamente al debutto in casa Milan, hanno fatto della tenacia il loro tratto distintivo, rimontando (o riprendendo come domenica due gol all’Atalanta) risultati in sequenza: la fisicità della squadra, confermata nel suo assetto, e l’assortimento del duo d’attacco Beto–Deulofeu sono le armi migliori a disposizione di Sottil.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makenko, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil