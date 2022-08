Serie A 2022/2023, Lecce-Inter: le formazioni ufficiali

13-08-2022 19:47

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, esordio in Serie A per entrambe le squadre che si giocherà al Via del Mare, stadio della compagine pugliese.

Queste sono le scelte dei due allenatori per questo debutto:

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore S. Inzaghi