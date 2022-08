Serie A 2022-2023, Lecce-Inter: le probabili formazioni

13-08-2022 09:26

L’Inter riparte dalla LuLa. La squadra di Simone Inzaghi, dopo un precampionato tutt’altro che esaltante, affronta il Lecce al Via del Mare nella prima giornata di Serie A (fischio d’inizio ore 20:45). La certezza? La coppia d’attacco che si riforma a distanza di una stagione: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Inzaghi, poi, recupera Marcelo Brozovic. Il croato (quasi) sicuramente partirà titolare. Rinviato quindi l’esordio del giovane Asllani. Il tecnico nerazzurro avrebbe un solo dubbio: Calhanoglu o il neo acquisto Mkhitaryan? In queste ore il turco sembra favorito per una maglia da titolare. Sembra invece non conoscere la fine la ‘maledizione’ degli infortuni dei centrali difensivi in casa Lecce. Dopo i ko di Tuia e Dermaku, è infatti arrivata la distorsione alla caviglia per il nuovo acquisto Ceti. Baschirotto candidato a sostituirlo e comporrà la coppia centrale con Blin, centrocampista adattato in difesa. In attacco Ceesay è in vantaggio su Colombo.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi