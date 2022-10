Serie A 2022-2023, Lecce-Juventus: le probabili formazioni

29-10-2022 09:06

La Juventus è a caccia della prima vittoria fuori Torino, ma è alle prese, oltre che con il post – eliminazione Champions, con la solita conta degli indisponibili: sono 16 i giocatori di movimento convocati da Massimiliano Allegri per la gara di Via del Mare. Non ci saranno, oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, Bremer, De Sciglio, Di Maria, Paredes, Locatelli e Vlahovic: spazio a Miretti in cabina di regia e alla coppia offensiva Kean-Milik.

I padroni di casa, che hanno concluso le ultime 4 gare casalinghe sul punteggio di 1-1, affiancano a Ceesay e Strefezza Oudin, con Umtiti e Hjulmand perni di difesa e centrocampo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri