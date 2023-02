Serie A 2022-2023, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali

Il Lecce cerca un risultato di prestigio con il tridente Strefezza-Colombo-Di Francesco, punta sulla continuità anche Mourinho: nessun cambio rispetto all'Empoli.

11-02-2023 17:53

La Roma vuole continuare il momento positivo e puntellare la posizione Champions e Josè Mourinho per realizzare quest’obiettivo punta sulla continuità, schierando la formazione titolare che ha battuto sabato l’Empoli: è in particolare confermata la mediana, con Cristante e Matic in mezzo, Zalewski a destra e il brioso El Shaarawy a sinistra. Prova a mettere i bastoni tra le ruote giallorosse Marco Baroni, che ha ritrovato i punti a Cremona: ci saranno Colombo e Di Francesco nel terzetto là davanti al fianco di Colombo, con Ceesay e Banda pronti a subentrare dalla panchina.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A via del Mare fischio d’inizio alle 18,00: dirigerà il Sig. Aureliano.

Finora il Lecce in casa ha vinto 2 partite, perdendone 3: ben 5 le spartizioni della posta; la Roma è stata corsara già 6 volte, finendo ko solo a Udine e Napoli.